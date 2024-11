Lanazione.it - Meteo Toscana: arriva il grecale. Temperature in calo, ma niente neve

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 29 novembre 2024 – Si abbassano le, ma non avremo un freddo eccezionale. Come spiegano dal consorzio Lamma, l’aria umida e lesopra la media che ci hanno accompagnato negli ultimi giorni lasceranno il posto a un flusso di aria più secca proveda nord-est. La regione, pur rimanendo ai margini di una bassa pressione che colpirà soprattutto il centro-sud Italia, assisterà ad un rinforzo del vento di, freddo e secco, a partire dal pomeriggio di oggi, fino a domenica. Vento e: cosa aspettarsi Il, pur non essendo particolarmente intenso, si farà sentire e contribuirà a un progressivodelle, senza però scendere sotto la media stagionale. Oggi, venerdì 29: giornata ancora mite, con massime intorno ai 15-16°C.