La pagella. Ma i dottorandi restano a piedi

"Siamo in un ateneo di eccellenza, ma mancano i servizi". Lo hanno sottolineato i rappresentanti deidi primo e secondo anno: "Dalla prossima settimana il bus navetta che dall’ultima fermata di M5 Bignami (viale Zara) porta alla facoltà di Medicina di Monza verrà soppresso. Resta la navetta dalla stazione di Monza con due corse al mattino e due al pomeriggio e nulla negli orari intermedi". Non solo. "Affidarsi al treno non è una garanzia. Quando i collegamenti per Milano Centrale vengono soppressi, e succede spesso, occorre arrangiarsi con mezzi alternativi". Stessi disagi anche per raggiungere lo studentato vicino a piazzale Maciachini (M5 Comasina), "senza navetta da Bignami si impiega un’ora e mezza, con tre mezzi: tempo tolto allo studio". "Io che arrivo da Novara – interviene un ragazzo – impiego due ore".