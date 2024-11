Gqitalia.it - La Maserati GranTurismo 110 Anniversario è il non-plus-ultra in fatto di prestazioni e stile

La110è una nuova serie speciale che celebra il compleanno del Tridente e che verrà prodotta nello stesso numero di esemplari del suo nome. Saranno due le configurazioni disponibili, ognuna realizzata in 55 unità: la prima in color Rame Folgore e la seconda nell’esclusivo colore Blu Inchiostro, entrambe con finiture dedicate, speciali cerchi con dettagli “black and copper” e rispettivamente interni in Econyl denim o black e cuciture in color rame o blu. Un'altra particolarità di questa serie limitata è il logo creato in esclusiva per l’: il Tridente, seguito dalle cifre “110” con un particolare lettering inclinato, si trova sul montante posteriore della vettura. Lo stesso logo si ritroverà su un'altra, la monoposto elettrica Tipo Folgore che parteciperà il prossimo 7 dicembre a San Paolo in Brasile alla prima gara della stagione 11 della Formula E.