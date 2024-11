Calciomercato.it - Juventus, rilancio Danilo e rinforzo in difesa: Giuntoli sfrutta l’asse con Galliani | CM.IT

Leggi su Calciomercato.it

Gli sviluppi sul futuro del capitano e le mosse del Dt bianconero per il nuovo colpo nel reparto difensivo Infermeria strapiena e J-Medical affollato alla Continassa. Rosa ridotta all’osso per Thiago Motta, che nell’ultima trasferta dellacontro l’Aston Villa in Champions League aveva a disposizione soltanto 14 giocatori di movimento della prima squadra.Cristiano(Ansa) – Calciomercato.itLa situazione però non migliorerà in vista della gara di campionato in casa del Lecce, visto che è da escludere il recupero di Savona dopo l’infortunio rimediato nel secondo tempo della gara in terra inglese contro i ‘Villans’. Al massimo per domenica sera potrebbe rientrare Dusan Vlahovic in attacco, con i prossimi allenamenti prima della partenza per il Salento che saranno decisivi per l’eventuale disponibilità del bomber serbo.