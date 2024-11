Quotidiano.net - Insegnante morsa da un pipistrello muore di rabbia, tragedia in Usa

Roma, 29 novembre 2024 – Un’di arte di 60 anni di Fresno, in California, è morta dopo essere statada unentrato nella sua aula. Leah Seneng, docente alla Byrant Middle School di Dos Palos, aveva trovato l’animale in classe a metà di ottobre e aveva cercato di raccoglierlo e portarlo fuori, dal momento che non si muoveva. Ma quando la 60enne ha toccato il, questo si è risvegliato e l’ha, trasmettendole il virus della. Nei giorni successivi all’attacco, Seneng non ha mostrato alcun sintomo, ma ha iniziato ad ammalarsi il mese successivo. Quando la donna ha iniziato a stare male, è stata portata in ospedale dalla figlia, dove è stata immediatamente sottoposta al coma farmacologico. Ma era ormai troppo tardi per le cure: il 22 novembre, quattro giorni dopo l’inizio del ricovero, Leah Seneng è morta.