Inflazione Istat | a novembre stabile su base mensile +14% annuo

Lapresse.it - Inflazione, Istat: a novembre stabile su base mensile, +1,4% annuo

Leggi su Lapresse.it

Secondo le stime preliminari dell’, nel mese di2024, l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività, al lordo dei tabacchi, registra una variazione sunulla e aumenta dell’1,4% suannua, dal +0,9% del mese precedente.Industria: fatturato settembre -0,3%, quinto calo consecutivoA settembre 2024 prosegue per il quinto mese consecutivo il calo congiunturale del fatturato dell’industria che si stima essere, al netto dei fattori stagionali, in termini congiunturali dello 0,3% in valore e dello 0,1% in volume. E’ quanto emerge dai datiche registrano flessioni sul mercato interno (-0,9% in valore e -0,6% in volume) ed incrementi sul mercato estero (+0,9% in valore e +0,7% in volume). L’indice in valore, al netto dei fattori stagionali, si attesta sul livello più basso da gennaio 2022, mentre per i volumi si colloca sul livello minimo da febbraio 2021.