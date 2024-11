Linkiesta.it - I tempi delle Cop non coincidono più con quelli del clima

Siamo arrivati alla ventinovesima Conferenzaparti in quel di Baku con il cruscotto delilluminato a festa da ogni possibile spia di emergenza. Nell’anno appena trascorso abbiamo sfondato il tettoquattrocentoventi parti per milione di CO2 in atmosfera, valore mai rilevato finora. Grazie a questo, per la prima volta abbiamo inanellato dodici mesi consecutivi vissuti pericolosamente sopra il limite dei +1,5 °C rispetto al periodo preindustriale e una gamma di catastrofi meteotiche forse mai vista prima, da uragani a incendi, da alluvioni a siccità estreme. Eppure, il piede continua a pigiare sull’acceleratore, puntando dritti verso il baratro del casotico. Altro record: cinquantasette miliardi di tonnellate di gas serra sparate in atmosfera, sempre nel 2023, mai così tante nella storia dell’umanità.