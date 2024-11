Lettera43.it - Guerra in Ucraina, la ricetta di Kellogg: «La fornitura di armi come leva per i negoziati»

Per Keith, generale in pensione nominato da Donald Trump inviato speciale per il conflitto in, laper portare la pace tra Kyiv e Mosca è soltanto una: utilizzare le forniture diper convincere il Paese guidato da Volodymyr Zelensky a trattare e la Russia ad accettare l’avvio di nuovi. È questo il succo del documento presentato al neo-presidente degli Stati Uniti d’America già nello scorso marzo, elaborato tanto daquanto dell’ex analista della Cia Fred Fleiz. Repubblica ha spiegato che i tre punti sono stati inseriti in una road map dal titolo America First, Russia and Ukraine. All’interno si sottolinea che bisogna utilizzare la «politica Usa per cercare un cessate il fuoco e un accordo sul conflitto ucraino».Volodymyr Zelensky (Getty Images).