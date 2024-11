Ilgiorno.it - Guerra all’abbandono rifiuti, pugno duro contro gli ecofurbi: “Ma serve il contributo di tutti”

San Vittore Olona (Milano) – L’Amministrazione comunale intensifica gli sforzi per garantire un paese più pulito e decoroso, richiamando la collaborazione dei cittadini e promuovendo azioni educative. Nonostante la maggior parte dei sanvittoresi dimostri un alto senso civico, rispettando le regole della raccolta differenziata e contribuendo al decoro urbano, una minoranza continua a perpetrare comportamenti scorretti e talvolta illegali. Dal settembre scorso a oggi, il Comune ha registrato 75 casi di abbandono di, prontamente gestiti grazie all’intervento di Econord, il servizio di igiene urbana. In parallelo, la Polizia Locale ha intensificato illi sul territorio, identificando e sanzionando chi abbandonanei cestini pubblici, non rispetta la differenziazione o agisce in contrasto con il regolamento comunale.