Firenze, i Pinguini Theater in scena al teatro di Cestello

, 29 novembre 2024 - A, iinaldicon Il Rompiballe di Francis Veber. Invenerdì 6 dicembre alle ore 20.45, sabato 7 dicembre alle ore 20.45, domenica 8 dicembre alle ore 16.45. Con Iacopo Biagoni (il killer) Pietro Venè (il rompiballe) Bettina Bracciali (ex moglie de il Rompiballe) Luca Palmieri (il cameriere) Filippo Catelani (compagno della ex moglie) Andrea Corti (il poliziotto) musiche Manuele Marchi, regia Raffaele Totaro. In una squallida stanza di albergo a Marsiglia, un killer professionista molto quotato nel suo ambiente, sta per portare a termine la ‘missione’ più importante della sua vita. Tutto é stato predisposto fin nei minimi dettagli per porre fine ai giorni di qualcuno, ma il malvivente non ha fatto i conti con il destino che, per un disguido si ritrova a condividere la stanza d’albergo con un vero e proprio rompiballe: ovvero Francois Pignon il quale, disperato, perchè lasciato dalla moglie, vorrebbe togliersi la vita.