Quotidiano.net - Cosa sta succedendo in Siria. L’offensiva dei ribelli getta il Paese nel caos

Leggi su Quotidiano.net

Istanbul, 29 novembre 2024 - Ihanno preso il controllo di un territorio strategico nel nord ovest dellacon un'offensiva diretta a colpire l'esercitono di Bashar Al Assad e le milizie filo iraniane sciite alleate. L'operazione lanciata da gruppi guidati da Hayat Tahrir Al Sham (HTS) al regime di Damasco è stata definita una "risposta all'aggressione" ed è partita dalla provincia di Idlib, a circa 10 km a ovest dalla città di Aleppo ed è fino ad ora costata la vita ad almeno 142 combattenti. TOPSHOT - An aerial view shows displaced families, who fled the current battles in the western countryside of Aleppo, arriving at a makeshift shelter in the village of Berdakli on the outskirts of the town of al-Dana in the rebel-held northwestern Idlib province on November 28, 2024.