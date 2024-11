Corrieretoscano.it - Convince un uomo a fare un finanziamento per comprare un’auto poi la rivende sottocosto al convivente

PRATO – È accusata di circonvenzione di incapace una donna che si sarebbe approfittata della infermità psichica di un anziano di Prato per raggirarlo e lucrarci su. Avrebbe infatti indotto l’uono aun autoveicolo, aprendo un, sebbene lo stesso non fosse neanche in possesso della patente.L’, da tempo, in condizione di profonda solitudine e disagio fisico, oltre che di infermità psichica, come rilevato da un consulente tecnico appositamente nominato dal procuratore della Repubblica, Luca Tescaroli. La donna avrebbe indotto l’anziano signore all’acquisto ma non solo l’autovettura non sarebbe mai entrata nella disponibilità dell’acquirente ma sarebbe anche stata, successivamente, ceduta aldell’indagata per un importo irrisorio e dopo pochi mesi nuovamente rivenduta a terzi a un prezzo maggiorato.