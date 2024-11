Ilgiorno.it - Valmorea . Un patrimonio per tutti

Moroni Dal 1978 risulta sospesa la ferrovia delladi proprietà di Ferrovie Nord Milano, lunga 36 chilometri che al massimo della sua estensione collegava il Gottardo a Castellanza, in provincia di Varese, passando per luoghi simbolo della provincia, come il monastero di Torba o il sito archeologico di Castelseprio (Unesco). Nel 2022 Regione Lombardia stanzia 10 milioni di euro per la sua riapertura, da Malnate al confine di Stato, circa 7 chilometri. La doccia fredda arriva a ottobre 2024. Dall’aggiornamento contratto di programma Ferrovie Nord, si legge: "operare un definanziamento per l’intervento “ripristino e valorizzazione turistica linea“ per 8 000 000,00 € in relazione all’evoluzione della natura dell’intervento pur mantenendone la valenza strategica".