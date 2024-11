Tutta questa me*** Uomini e Donne Maria legge il messaggio e Barbara scoppia a piangere Umiliata in pubblico

Leggi su Caffeinamagazine.it

Non è un periodo facile perDe Santi, e quello che è accaduto nell’ultima puntata didel 28 novembre lo ha dimostrato chiaramente. Nelle ultime settimane, le sue conoscenze in trasmissione non sono andate come sperava, e anche l’ultimo appuntamento con un cavaliere è stato tutt’altro che positivo. Ma non sono solo le delusioni amorose a segnare il suo momento difficile: c’è stato anche un episodio che ha sollevato non poche polemiche. Durante la registrazione, sono volate parole dure, e il vero colpo di scena è arrivato quandoDe Filippi ha svelato una segnalazione che riguardava proprio.Si trattava di disagi verificatisi durante la sua permanenza in albergo. A tirare in ballo la De Santi è stato Massimo, il cavaliere con cui aveva passato una serata.