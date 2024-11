Quotidiano.net - Turismo, il 2023 è l’anno record: 447 milioni di presenze

Leggi su Quotidiano.net

L’Italia delfesteggia unda incorniciare: secondo i dati definitivi dell’Istat, non solo il crollo dovuto alla pandemia è completamente rimarginato, ma si può brindare, con 133,6di arrivi e 447,2diregistrate negli esercizi ricettivi, al superamento dei livelli del 2019 giàcon 131,4di arrivi e 436,7discorso è stato segnato anche dalla forte ripresa della componente straniera, la quale in termini diè tornata a rappresentare oltre la metà della domanda turistica (il 52,4% del totale). Ledei clienti stranieri sono stati infatti 234,2, a fronte di 213didei turisti residenti in Italia. La clientela estera è quella che ha più contribuito alla crescita dei flussi sia rispetto al periodo pre-pandemico sia nel più breve periodo.