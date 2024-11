Inter-news.it - Stramaccioni: «In Serie A grazie alla fiducia di Moratti e del settore giovanile dell’Inter!»

Andreaè ospite della presentazione del libro “Calcio e Futuro” a Milano. L’ex allenatore ha sfruttato l’occasione per ricordare il suo passatoguida, soffermandosi sul.CREDERCI – Il nostro inviato Onorio Ferraro ha raccolto le dichiarazioni rilasciate da Andreanel corso dell’evento tenutosi a Milano: «Della Roma di Bruno Conti edi Roberto Samaden erano dei settori giovanili che credevano veramente in quello che facevano, sono i numeri a dirlo. Hanno portato tantissimi giocatori inA, alcuni di loro tutt’ora ci giocano, e anche con percorsi particolari. Ho fatto gli Europei con l’Italia e c’erano quattro giocatori delgiovanili della Roma e solo uno, Pellegrini, giocava lì. Mentre Scamacca, Frattesi e Calafiori non erano stati profeti in patria.