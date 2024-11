Solenghi e Lopez a Roma | biglietti spettacolo Dove eravamo rimasti

Leggi su Funweek.it

dal 20 Novembre 2024 al 1 Dicembre 2024Teatro Olimpico," non è un titolo lasciato al caso.Questo nuovoproporrà numeri/sketch/brani musicali/contributi video, con alcuni picchi di comicità come una lectio magistralis di Sgarbi/, un affettuoso omaggio all'avaned il confronto Mattarella/ Papa Bergoglio, inseriti nella nostra ormai collaudata dimensione dello Show.Il filo conduttore sarà quello di una chiacchierata tra amici, la famiglia allargata di cui sopra, che collegherà i vari momenti di.La band del maestro Gabriele Comeglio sarà ancora una volta sul palco, irrinunciabile "spalla" della cornice musicale.L'intento è quello di stupire ed emozionare ancora una volta quei meravigliosi "parenti" seduti giù in platea.SettorePrezzoPOLTRONISSIMA CENTRALE Posti numeratiIntero 46,00 €POLTRONISSIMA LATERALE Posti numeratiIntero 42,50 € Ridotto ragazzi 3 -12 anni 28,50 €BALCONATA Posti numeratiIntero 34,50 € Ridotto ragazzi 3 -12 anni 24,00 €