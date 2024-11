Gaeta.it - Salvini compiaciuto per il respingimento del ricorso sulla precettazione: i sindacati chiariscono

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Un comunicato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti annuncia con entusiasmo il presuntodelpresentato da Cgil e Uil contro laper lo sciopero previsto per il 29 novembre. Il Ministro Matteoesprime la sua soddisfazione, enfatizzando di aver tutelato il diritto alla mobilità. Tuttavia, la reazione deiè immediata e netta, ponendo l’accento su possibili confusione e disinformazione.La reazione del Ministero e la rivendicazione del diritto alla mobilitàLa notizia del presuntodelè stata accolta con entusiasmo dal ministro, che sottolinea l’importanza della mobilità per i cittadini italiani. Secondo le dichiarazioni ufficiali del Mit, la decisione del Tar rappresenterebbe un chiaro sostegno alla linea adottata dal governo, giustificando ladei lavoratori in occasione dello sciopero programmato.