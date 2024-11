Lettera43.it - Ravenna CCS, la via italiana alla tecnologia che può accelerare il Net Zero

A pochi mesi dall’avvio dell’iniezione della CO? in giacimento relativafase 1, il progettoCCS di Eni e Snam ha suscitato riserve e perplessità da parte di alcune organizzazioni ma anche un forte interesse da parte dei settori industriali che, in prospettiva, potrebbero servirsene per la decarbonizzazione di cicli produttivi energivori e spesso non elettrificabili. Il progetto per la cattura, il trasporto e lo stoccaggio permanente della CO? emessa dcentrale Eni di Casalborsetti () ha infatti ricevuto manifestazioni di interesse non vincolanti da parte di 61 aziende, per un totale di 172 siti industriali (141 dei quali già esistenti + 31 futuri). In dettaglio, i volumi di CO? per cui è stato espresso interesse al trasporto e stoccaggio aCCS sono pari a 27 milioni di tonnellate all’anno al 2030 e a 34 milioni di tonnellate all’anno al 2040.