Pensioni dicembre 2024 | tutto su pagamento calendario e quattordicesima

Con l’avvicinarsi di2025, si delineano informazioni dettagliate sulle, tra cui ildei pagamenti, l’erogazione della tredicesima e della, e gli eventuali bonus integrativi. Questi aspetti sono fondamentali per milioni di pensionati italiani che si preparano a pianificare le spese di fine anno.dei PagamentiIldelleper il mese di2025 avverrà come da tradizione nei primi giorni del mese. Tuttavia, specifiche date possono variare leggermente in base al metodo di riscossione.accreditate tramite Poste Italiane o istituti bancari: Il primo giorno utile è fissato per martedì 22025. La data coincide con il primo giorno lavorativo e bancabile del mese, considerando che il 1°è domenica.