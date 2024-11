Gamerbrain.net - Neon Blood: recensione, Gameplay Trailer e Screenshot

In un futuro distopico dove la lotta per il potere si mescola alla corruzione,ci catapulta nel cuore di Viridis, una metropoli divisa tra la decadente e misera Città Cieca e la splendente Città Luminosa, un contrasto visivo che riflette le disuguaglianze sociali di un mondo ormai corrotto. Questo titolo, una fusione affascinante di pixel art e ambientazioni 3D, ci offre una trama ricca e stratificata, unche spazia tra l’esplorazione, l’investigazione e combattimenti a turni, il tutto immerso in un affascinante universo cyberpunk.Nei panni di Axel McCoin, un ex ispettore di polizia divenuto ribelle, ci immergiamo in una complessa trama di corruzione e potere che minaccia di distruggere ciò che resta della città. Viridis non è solo un ambiente di gioco: è un’entità viva, una città che respira e che ha segreti da raccontare.