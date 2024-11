Ilrestodelcarlino.it - Muore durante la vacanza in Egitto

Faenza (Ravenna), 28 novembre 2024 – Insieme a un gruppo di altri faentini si trovava ina Sharm El Sheikh, in, quando all’improvviso ha avuto un malore e purtroppo è deceduta poche ore dopo. Maria Giovanna Lega, ex addetta delle ferrovie di 71 anni, era partita all’alba di sabato scorso alla volta della località balneare egiziana insieme a una comitiva proveniente dalla città manfreda per trascorrere piacevoli ore in compagnia tra sole e mare. Nel tardo pomeriggio di martedì, però, mentre era nella propria camera all’interno del villaggio di Sharm El Sheikh, dove alloggiava, ha avuto un malore. Subito dopo essere stato allertato, il medico della struttura è intervenuto e ha visitato la donna, consigliandole di effettuare alcuni accertamenti all’ospedale più vicino. Per questo la 71enne faentina è stata trasportata in ambulanza in ospedale dove poche ore dopo è stata colta da un arresto cardiaco.