Ilrestodelcarlino.it - Morta in casa: "Serve una bonifica"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

I giorni passano ma la situazione di disagio e degrado prosegue, al condomino di via Moggi, a Correggio, dove una decina di giorni fa si è registrato il decesso di una donna, nel cui appartamento si trovano oggetti accumulati da molto tempo, in una situazione igienico sanitaria tutt’altro che positiva. Da subito, con l’alloggio ora incustodito e senza eredi che al momento abbiano deciso di occuparsi della vicenda, i residenti in quel palazzo stanno vivendo una situazione di enorme disagio, con un forte cattivo odore che continua a uscire dalla porta, costituita da un pannello provvisorio installato dopo l’accesso forzato dei soccorritori quando è scattato l’allarme sanitario. L’amministratrice condominiale Alessandra Giuliani ha provveduto da subito a inoltrare la richiesta di intervento agli uffici comunali e all’Igiene pubblica dell’Ausl.