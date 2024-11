Movieplayer.it - Luke Evans: "Ho il terrore di non sembrare abbastanza prestante a torso nudo"

La star di Lo Hobbit ha confessato una sua grande paura che riguarda il grande schermo. Nonostante sia conosciuto come uno degli attori più prestanti di Hollywood,non si sente granché sicuro del proprio aspetto. Ospite del podcast How to Fail with Elizabeth Day, l'attore ha parlato apertamente del processo di invecchiamento e della necessità di mostrare il proprio corpo. L'attore gallese, famoso per i ruoli in franchise come Lo Hobbit e Fast and Furious, ha confessato di nutrire particolari ansie sulla percezione del proprio corpo in video, che lo rende in diverse occasini particolarmente incerto. Prestanza fisica "A volte vado in palestra e mi sento molto ansioso" ha spiegato, sottolineando come l'industria .