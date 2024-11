Lapresse.it - Leonardo Bertulazzi e il rapimento Costa, chi è l’ex Br scarcerato in Argentina

Ildi Pietro, della famiglia di armatori liguri diCrociere fruttò, nel 1977, alle Brigate Rosse un riscatto di 1,5 miliardi delle vecchie lire: dietro quelvi era, tra gli altri,, ex Brdalla Camera federale di Cassazione, dopo essere stato arrestato, la scorsa estate, in seguito a 44 anni di latitanza.I soldi di quel riscatto, dopo 81 giorni di prigionia, servirono a finanziare l’attività delle Brigate Rosse e, tra l’altro, ad acquistare per 50 milioni di lire l’appartamento di via Camillo Montalcini 8 nel quartiere Portuense di Roma, dove venne successivamente tenuto prigioniero Aldo Moro, il presidente della Democrazia Cristiana rapito dalle stesse Brigate Rosse nel 1978.doveva scontare una pena di 27 anni di reclusione in seguito a una sentenza di condanna emessa nel 1997 per vari reati tra cui sequestro di persona, associazione sovversiva e banda armata.