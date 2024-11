Nerdpool.it - Lazarus: il regista di John Wick ha girato scene di combattimento in live action per il nuovo anime di Shinichir? Watanabe

La collaborazione tra il creatore di Cowboy Bebop e Samurai Champloo e ildella serieè l’accoppiata da sogno di cui i fan deglinon sapevano di aver bisogno.tornerà presto sui nostri schermi con, una serie sci-fi dal concept originale.ha coinvolto l’ex stuntman eChad Stahelski per progettare le sequenze d’azione della serie. Per visualizzare ledie gli inseguimenti di, Stahelski si è allontanato dall’animazione e le ha girate in.Parlando conNews Network,ha rivelato che Staheslki ha preso l’insolita decisione di progettare ledidiin, prima di trasferirle in animazione. Quando gli è stato chiesto quali novità ha potuto fare inha risposto: “Questa serie mi ha dato l’opportunità di portare avanti collaborazioni importanti.