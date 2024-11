Ilgiorno.it - Incidente con due morti: perché viale Cesare Battisti è stato chiuso a cinque mesi dai fatti

Monza, 28 novembre 2024 – Strade chiuse per unprobatorio. Ieri mattina, più di un automobilista in transito attorno alla Zona Musicisti di Monza si deve essere chiesto cosa stesse accadendo. Agenti della polizia locale in divisa e in borghese, tecnici con un metro alla mano. Alle 10 è inscattata la chiusura totale al traffico del tratto dicompreso fraBrianza e via Donizetti, dove lo scorso 5 luglio eranodue motociclisti in unstradale. Un perizia cinematica era già stata eseguita a ottobre ma ieri si è cercato di ricostruire ancora più nel dettaglio la scena dell’, con un sopralluogo a cui hanno partecipato i consulenti di parte per chiarire con precisione la dinamica dell’e le eventuali responsabilità. La velocità dei veicoli e il mancato rispetto della precedenze fra i nodi da sciogliere.