Iltempo.it - Grillo ai suoi: “Conte? Deve fare un altro partito”. Ma Giuseppi punta al M5S

Leggi su Iltempo.it

Mentre Giuseppepercorre chilometri e chilometri di studi televisivi e Patuanelli si lascia intervistare da chiunque parli bene, purché respiri, i fedeli di Beppeorganizzano il "Movimento dei ribelli", quello che si pone come alternativa alla svolta contiana. «- avrebbe detto Beppe aipiù stretti di collaboratori - si faccia il suo. Noi ci teniamo il nostro logo, quel progetto in cui abbiamo sempre creduto e anzi lo rilanciamo». Il punto di partenza per tale operazione sono ovviamente istatori che hanno fatto irruzione a Palazzo dei Congressi, ovvero i «ragazzacci», come li ha definiti qualche portavoce, a cui erano stati sequestrati gli striscioni nel primo giorno di Nova. «In seguito all'intenso percorso culminato lo scorso weekend – scrivono in una nota – abbiamo deciso di dar vita a una nuova esperienza sociale per rendere onore ai temi e ai principi che ci hanno accomunato».