Fondi per l’agricoltura | si avvicina la scadenza per la presentazione delle domande ISMEA

Aperto a tutte le PMI nazionali, il Fondo Innovazione sostiene gli investimenti in tecnologia e innovazione per un’agricoltura e una pesca più produttive e sostenibili. «L’accesso a strumenti di automazione e digitalizzazione può fare la differenza per molte imprese, permettendo loro di rimanere competitive e di ridurre l’impatto ambientale» afferma Elisa Caltran, consulente in finanza .