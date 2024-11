Piperspettacoloitaliano.it - Fiction Rai 2025: date e programmazione inverno-primavera, il calendario completo

LedelleRai, tutte le serie da vedere inIl nuovo annoè alle porte. Per cominciare in bellezza ci saranno tanti titoli da non perdere, alternati a nuove stagioni digià note. Si comincia subito con Mina Settembre 3 e Un Passo dal Cielo 8. Sempre a gennaio, esordirà Il Conte di Montecristo, serie internazionale di Rai 1. Mare Fuori 5 debutterà invece a febbraio. Andiamo a scoprire tutti i titoli in uscita. Lee ladelleRaiRai, lacompleta (e aggiornata)Tutte le serie da vedere inUn Passo dal Cielo 8 uscitaChe Dio ci Aiuti 8 uscitaMina Settembre 3 uscitaIl Conte di Montecristo uscitaImma Tataranni 4 uscitaMare Fuori 5 uscitaMare Fuori 5 uscita il 19 febbraiosu Rai 2LeRai dopo SanremoLeopardi il poeta dell’infinito uscita 7 gennaioLa miniserie Leopardi – Il poeta dell’infinito con protagonista Leonardo Maltese, inizialmente prevista per lunedì 16 dicembre, è stata posticipata a martedì 7 gennaio