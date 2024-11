Anteprima24.it - “Endomestriosi, conoscerla per affrontarla”: il convegno al Fatebenefratelli di Benevento

Tempo di lettura: 2 minutiVenerdì 29 novembre alle ore 15.30, la sala conferenze “Fra Pietro dè Giovanni” dell’Ospedale Sacro Cuore di Gesùdi, ospiterà ilsul tema “per”.L’endometriosi, ha spiegato la dott.ssa Annalisa De Blasio (primario U.O.C. Ginecologia e Ostetricia FBF BN), è una patologia che coinvolge interamente la salute delle donne con effetti sulla salute psico-fisica spesso devastanti. Colpisce, secondo l’OMS circa il 10% delle ragazze in età riproduttiva; in Italia sono affette di questa patologia circa 3.000.000 di donne.Per molti anni è stata considerata una patologia attinente solo l’apparato riproduttivo femminile e per questo trattata come una patologia tabù, di cui si conosceva poco o niente e si parlava il meno possibile.