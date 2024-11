Ilfoglio.it - Corvetto non è una banlieue. Un debunking necessario

Sembra facile, se non automatico, dire che ilsia unasu piccola scala ma la realtà è molto più frastagliata. E non solo perché non è una periferia remota ma un quartiere a un tiro di schioppo da Porta Romana e dal Duomo. Basta pensare alla rete delle associazioni che operano quotidianamente nelle stesse case popolari dove vivono i ragazzi italiani e di origini maghrebine in balia delle leggi della strada e della microcriminalità. Operazione ardua quella di stigmatizzare un quartiere che è vivace, dove studenti stranieri, istituzioni e progetti di riqualificazione urbana si mescolano alle dinamiche della microcriminalità e spaccio. Alci sono i volontari della comunità di Sant’Egidio che cercano di costruire un patto intergenerazionale, coinvolgendo gli studenti nel movimento dei Giovani per la pace e negli incontri con gli anziani “per provare a cambiare le loro prospettive, creare ponti laddove sono cresciuti tanti muri”, ci tiene a sottolineare Stefano Pasta, coordinatore minori della Comunità di Sant’Egidio nello spazio di aggregazione Living Together che si trova proprio dove sono scoppiate le proteste.