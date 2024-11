Justcalcio.com - CdS – “Dovremo fare qualcosa dietro, in attacco…”

2024-11-27 23:32:45 Arrivano conferme dal CdS:“Contiamo sul recupero di Milik, bravo e adatto al gioco del mister., dove siamo un po’ pochini”. Così Cistiano Giuntoli, Managing Director Football della Juventus, ai microfoni di Amazon Prime Video prima della sfida a Birmingham contro l’Aston Villa, valida per la quinta giornata della fase giorne di Champions League.Giuntoli, la Juve e gli infortuniGiuntoli ha, inoltre, commentato: “Stiamo per giocare una partita storica, molto importante. Sarebbe fantastico portarla dalla nostra parte, ci proviamo. Ci mancano tanti calciatori, ma tutti dobbiamoin più pernostra la partita. Come mai nessun giovane in prima squadra per stasera? Avevamo tanti ragazzi in prima squadra portati quest’estate, i giovani hanno ancora bisogno diesperienza.