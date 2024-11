Dailymilan.it - Calciomercato Milan, Giuntoli vuole vendere Nicolò Fagioli: Ibrahimovic ci pensa. La cifra

Cristianosi muove sul frontecedere: ilci pensa eprepara il colpoIl direttore tecnico della Juventus Cristianostarebbe pensando di cedere, visto che il feeling con Thiago Motta non è sbocciato e l’abbondanza di giocatori in mezzo al campo è elevata. Occhio, quindi, alla posizione di Zlatan. Sì, perché al dirigente svedese piace molto lo stile di gioco del centrocampista italiano e potrebbe provare a mettere a punto il colpo nella sessione estiva di.La Juventus non è solitagiocatori di prospettiva, ma una buona offerta per un centrocampista prodotto dal settore giovanile potrebbe allo stesso tempo consentire un’ottima plusvalenza, così da poter intervenire in difesa, reparto colpito da tanti infortuni in questo inizio di stagione.