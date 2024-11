Ilfattoquotidiano.it - “Beyoncé è la più grande popstar del 21esimo secolo” e sorpassa Taylor Swift: le prime indiscrezioni sulla classifica Billboard. Monta la furia degli Swifties

Sembra proprio che settimana prossima la rivistaincoroneràcome “la piùdel”. È quello che risulta da alcuni rumors emersi dai media americani.Intanto in una sorta di countdown il magazine ha svelato le altre posizioni della specialee in particolare: al decimo posto c’è Adele, al nono posto Ariana, ottavo è Justin Bieber, settimo invece Kanye West, Britney Spears agguanta un rispettabilissimo sesto posto mentre Lady Gaga è “solo” quinta, Drake è al quarto posto.E arriva il tanto atteso podio. Medaglia di bronzo va a Rihanna e, consorpresa, medaglia d’argento ad un passo dal primo posto si è piazzata. Quest’ultimo gradino ha fatto imbufalire i fan della star. Eras Tour è diventato la tournée con i maggiori incassi di sempre, un miliardo di dollari oltre al riconoscimento da parte di Forbes come l’artista donna più ricca del 2023 con un patrimonio di 1.