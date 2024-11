Lanazione.it - Siena: basta con le parole, ora servono i fatti. Fuori l’orgoglio in campo e rinforzi dal mercato

Una squadra funziona quando ognuno fa bene e fino in fondo la sua parte. Spessoche una sola componente giri a vuoto per rovinare tutto, anche il lavoro degli altri, magari fatto al meglio ma che da solo non porta al traguardo sperato. Intendiamoci per squadra non mi rifericsco agli undici bianconeri che vanno in, più i cinque che entrano dopo, oltre a chi resta in panchina. Piuttosto la società, i tifosi, i giocatori, lo staff tecnico e anche tutti i collaboratori che ogni giorno danno il proprio prezioso contributo. Ecco, questa è la squadra Robur, quella che deve marciare compatta nella stessa direzione evitando il più possibile contrasti e incomprensioni, anche se il filare sempre e tutti d’amore e d’accordo può essere complicato. Scendiamo nei dettagli. I tifosi non hanno certo da rimproverarsi niente, hanno sostenuto sempre e comunque la squadra, arrabbiandosi giustamente solo davati a scempi come quello di domenica scorsa che proprio non è ammissibile.