Ilfogliettone.it - Secondo acconto Irpef: possibilità di posticipo al 2025. Canore Rai, maggioranza divisa

Leggi su Ilfogliettone.it

Anche per il 2024, i titolari di partita IVA potranno beneficiare di una misura che facilita il versamento del. Grazie a un emendamento al decreto fiscale, approvato in Commissione Bilancio al Senato, i contribuenti potranno scegliere di effettuare il pagamento entro il 16 gennaioo di suddividerlo in cinque rate mensili, con scadenza il 16 di ogni mese a partire da gennaio. La misura si applica esclusivamente ai contribuenti con ricavi o compensi dichiarati nell’anno precedente non superiori a 170.000 euro. Tuttavia, sulle rate successive alla prima saranno applicati interessi. Questa disposizione, presentata dalla Lega e riformulata dal governo, ripropone quanto già sperimentato lo scorso anno, offrendo un supporto concreto ai titolari di partita IVA, particolarmente colpiti dall’attuale scenario economico.