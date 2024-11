Ilfogliettone.it - Roberto Mancini: “Lasciare la Nazionale è stato un errore che non rifarei”

celebra i suoi sessant’anni e, in un’intervista al Giornale, si apre come mai prima d'ora. Un’ora di confessione in cui ripercorre i momenti chiave della sua vita: le gioie, i rimpianti, e le aspirazioni che ancora lo animano.Gli inizi e la passione per il calcioNato a Jesi,racconta l’infanzia in una famiglia semplice, con la madre infermiera, il padre falegname e una sorella più piccola. Fin da piccolissimo, però, il pallone ha catturato tutta la sua attenzione. "Era una vera e propria fissazione", ricorda. La svolta arriva a soli tredici anni, quando lascia casa per inseguire il suo sogno a Bologna, il primo passo di una carriera che lo avrebbe portato ai vertici del calcio mondiale.L’Italia, i successi e il grande rimpiantoTra i momenti più significativi della sua carriera,non può che citare l'Europeo vinto con laitaliana nel 2021.