Raffaele Fitto tra i commissari di Ursula von der Leyen fino al 2029 | tutta la squadra Ue

von derha scelto ladiche la affiancheranno nei prossimi anni di presidenza alla Commissione Ue 2024-.La votazione è avvenuta per appello nominale. 370 deputati hanno votato sì, 282 no e 36 si sono astenuti. Per essere confermato, il collegio deiaveva bisogno della maggioranza dei voti espressi.tra idivon derallaUe (Foto Commissione Ue) – notizie.comComincia così il secondo mandato divon der, che prima del voto ha presentatoe programma: “Siamo pronti a metterci immediatamente al lavoro”, ha dichiarato, ricordando la lotta per la libertà, la sovranità, la sicurezza e la prosperità.La prima iniziativa della Commissione sarà volta alla decarbonizzazione, per mettere in campo una strategia che metta l’Europa al passo con Usa e Cina.