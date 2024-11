Unlimitednews.it - Palladino “Tante motivazioni, perso punti per strada”

FIRENZE (ITALPRESS) – “Per noi domani l’obiettivo è fare una grande prestazione perchè affrontiamo una squadra molto valida che è prima in classifica nel campionato cipriota, che ha sconfitto l’Apoel che ci ha battuto in Conference. Sappiamo che sono una squadra con dei valori, che sa giocare a calcio, si difende, attacca, quindi non sarà facile. Lesonoperchè abbiamopere una vittoria ci permetterebbe di rimanere nelle prime otto, che è il nostro obiettivo per fare un turno in meno di play-off”. Lo ha detto il tecnico viola Raffaelealla vigilia di Fiorentina-Pafos, gara valida per la fase a gironi di Conference League. L’allenatore gigliato ha ufficializzato come domani sarà titolare Marin Pongracic, reduce da un lungo stop. “Pongracic domani parte dall’inizio perchè ha lavorato bene in questo periodo, è stato tanto tempo fuori per l’infortunio avuto prima della gara contro la Lazio”, ha spiegato