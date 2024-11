Gaeta.it - La rapina nel dettaglio: cosa è accaduto

Facebook WhatsAppTwitter Due giovani arrestati in Basilicata pere possesso di armi: le ultime novità dall’AquilaNella provincia di Basilicata, due giovani stranieri, poco più che diciottenni, sono stati arrestati in seguito a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale dell’Aquila. I ragazzi sono accusati di gravi reati, tra cui, possesso ingiustificato di armi e violenza privata. L’accusa in particolare fa riferimento a un episodio in cui un loro connazionale è stato costretto, sotto la minaccia di una pistola, a consegnare il proprio smartphone, dal valore di alcune centinaia di euro.I fatti si sono svolti alla fine di ottobre, vicino al terminal bus “Lorenzo Natali” di Collemaggio, luogo ben noto per quello che accade nelle vicinanze.