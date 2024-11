.com - Jesi / Judo Samurai, dimostrazione di difesa personale MGA

In occasione della giornata contro la violenza sulle donne i maestri del clubno, al Palatriccoli, hanno datodi autocoinvolgendo i presenti, 27 novembre 2024 – In occasione del 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne, loha proposto al Palatriccoli, nella serata di ieri martedì 26 novembre, uno scambio aperto con ikas del club, maschi e femmine, che si sono sfidati attraverso laMGA (metodo globale auto).Fai clic qui per vedere lo slideshow.Il momento è servito per mandare un messaggio tramite ikas che insieme alle mamme, alle amiche delle mamme, alle atlete stesse, vogliono ridare nome alla dignità delle vittime della violenza contro le donne.Alla base dell’iniziativa il rispetto, l’onestà, l’umiltà, l’amicizia, l’educazione.