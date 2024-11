Gaeta.it - Il sindaco di Roma Gualtieri: i lavori per il Giubileo procedono secondo programma

Facebook WhatsAppTwitter In occasione del “Sport Industry Talk” al MAXXI, ildi, Roberto, ha fornito aggiornamenti significativi suilegati al. Tra progetti completati e quelli in corso, ilha affermato che Piazza Pia sarà inaugurata prima dell’apertura della Porta Santa. Tuttavia, ha anche chiarito che alcuni interventi sonoti per essere conclusi nel 2026, in linea con le tempistiche stabilite.L’andamento deiper ilRobertoha descritto i progressi compiuti nella preparazione della città per il. Contrariamente alle preoccupazioni iniziali, ilha rassicurato i cittadini che tutti gli interventi previsti sono in linea con le scadenze. Questo include attività di riqualificazione e restauro che mirano a rendereall’altezza di un evento importante per la comunità cattolica e per i turisti.