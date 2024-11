Ilrestodelcarlino.it - Gamics Cesena, il cast d’eccezione con l’hobbit Frodo. I selfie? A pagamento

, 27 novembre 2024 – La fumettomania che negli ultimi anni ha colpito ragazzi e ragazze di tutte le età – ma non solo – arriva afiera. Dopo il successo della prima edizione dello scorso anno, sabato e domenica gli organizzatori dicercano di alzare l’asticella con un vastodi ospiti. Protagonista assoluto di questa fiera del fumetto, dei cartoni animati e del mondo nerd in generale Elijah Wood, interprete dinella trilogia del Signore degli Anelli. L’attore americano, classe 1981, è noto per aver preso parte in pellicole come come ‘Se mi lasci ti cancello’ e ‘I don’t feel at home in this world anymore’, che ha vinto il Grand jury prize al Sundance film festival nel 2017. Ha interpretato, inoltre, il ruolo dello spietato serial killer Kevin nella trasposizione cinematografica di ‘Sin City’, leggendario fumetto dalle tinte noir di Frank Miller.