Franca Gandolfi, chi è la moglie di Domenico Modugno

Come si potrebbe mai parlare diunicamente usando il titolo di “di. Attrice, cantante e soubrette, nata il 27 novembre 1932 a Messina, si è lasciata amare tanto dal cinema quanto dal teatro italiano. Ritiratasi dalle scene molto giovane, ha scelto di dedicarsi alla famiglia a tempo pieno. Divenuta vedova del celebre cantautore il 6 agosto 1994, da 30 anni ne tiene vivo il ricordo.La carriera diSvariati i progetti cuiha preso parte nel corso della sua carriera, non lunga quanto avrebbe meritato. È stata sul set di importanti registi, come Eduardo De Filippo, Federico Fellini, Mario Monicelli e Luigi Comencini, tra gli altri.Ha vissuto un decennio molto intenso, dal 1952 al 1963, collezionando pellicole come Napoletani a Milano, I vitelloni, Padri e figli e Mariti in città.