Fra sogno e provocazione. Bennato accende il Verdi

Un giovedì sera con un grande della musica: Edoardo. Giovedì, dalle 21 al Teatrodi Montecatini Terme, il 78enne cantautore e polistrumentista napoletano porterà sul palcoscenico termale il suo spettacolo ’Le vie del Rock sono Infinite’. Unica data in Toscana, il concerto metterà in luce temi che da sempre hanno caratterizzato le sue canzoni e le sue due anime: quella sarcastica, provocatoria e irriverente e l’altra, sognatrice, con melodie che fanno ormai parte del nostro immaginario collettivo. In scaletta, brani epici tratti dai concept album ’Burattino senza fili’, ’Sono solo canzonette"’, ’Abbi dubbi’, ’Le ragazze fanno grandi sogni’, ’La fantastica storia del ’Pifferaio magico’, fino all’ultimo ’Non c’è’ uscito nel 2020. Sul palco, temi profeticamente attuali: le contraddizioni della società, l’universo femminile, l’attenzione per il mondo in cui viviamo, il tutto accompagnato dalla sua pungente ironia attualizzata ed esasperata fino al paradosso.