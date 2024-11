Lanotiziagiornale.it - Crisi climatica e media, ormai la pubblicità inquina l’informazione

In Italia, lanon è solo una realtà drammatica, ma anche una narrazione lasciata ai margini, soprattutto neitradizionali. Mentre il cambiamento climatico si manifesta con eventi sempre più estremi, il secondo quadrimestre del 2024 conferma – nel monitoraggio di Greenpeace Italia e Osservatorio di Pavia che da due anni analizzasui cambiamenti climatici in Italia – che i quotidiani italiani hanno dedicato solo 4,5 articoli al giorno alla questione, e appena il 25,6% di questi affrontava il tema in modo centrale. Questo, nonostante il contesto drammatico di ondate di calore record e siccità devastanti.La distribuzione delle priorità deisi scontra con una realtà sconcertante: nei principali quotidiani italiani, nel periodo considerato, sono apparse ben 454di aziende oil&gas, automotive e del settore crocieristico.