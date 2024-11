Sport.quotidiano.net - Young Boys-Atalanta 1-6, la Dea dilaga a Berna

(Svizzera), 26 novembre 2024 - L'ha demolito lo, nel corso della quinta giornata della prima fase della Uefa Champions League. La Dea ha schiantato gli elvetici con il risultato di 6-1 a, in un match a senso unico. Al gol in apertura di Retegui aveva risposto Ganvoula, che ha bucato per la prima volta la rete nerazzurra in questa edizione della Champions. Dopodiché, dominio totale per gli uomini di Gasperini: Retegui segna ancora e completa la sua doppietta personale, così come anche De Ketelaere, ispiratissimo quest'oggi. Kolasinac e Samardzic completano il ricco tabellino dei marcatori. L'conquista così la terza vittoria su tre in trasferta e sale a quota 11 punti nel girone unico. Le formazioni titolari Magnin schiera locon il 4-3-3.