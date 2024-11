Ilrestodelcarlino.it - Violenza di genere: aiutate 185 vittime

Cresce ancora ladi. Non solo a livello nazionale ma anche nel territorio faentino, dove opera l’associazione Sos Donna. A fornire i numeri degli interventi è la nuova presidente Silvia Dal Pane: "Ladiè una piaga dell’umanità – evidenzia Dal Pane –. Negli anni calano i reati gravissimi ma ladiinvece non riesce a calare. Magari non cresce tantissimo, ma non prende mai la strada della discesa. Anche nel nostro territorio". Complessivamente dall’1 gennaio al 31 ottobre sono state 185 le donne per le quali l’associazione ha attivato almeno uno tra gli sportelli. Sos Donna infatti mette a disposizione di chiunque ne faccia richiesta lo sportello legale, nell’eventualità in cui si renda necessaria la consulenza di avvocati, quello psicologico, e tra gli altri anche uno sportello lavoro "che è estremamente importante – rileva la presidente di Sos Donna –, perchè in questo momento storico, per una donna a cui magari stato impedito di lavorare, o per esempio ha perso il lavoro, ritrovare l’indipendenza economica è fondamentale".