Ultime Notizie Roma del 26-11-2024 ore 08 | 10

dailynews radiogiornale ancora Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio a Kiev e sono attive le difese aeree A fronte della minaccia di attacchi di droni rustilo comuni che l'amministrazione militare della città citata da Kevin un dipendente che riferisce di esplosioni multiple impagnatiello è stato condannato all'ergastolo per aver ucciso a coltellate la fidanzata Giulia Tramontano di 29 anni incinta di 7 mesi il 27 maggio 2023 a Senago in provincia di Milano lo ha deciso la corte di Assise al termine del processo di primo grado per omicidio volontario pluriaggravato interruzione di gravidanza non consensuale e occultamento di cadavere di lezione alla Casa Bianca Donald Trump a vedere i torti anche tutti o quasi i suoi guai giudiziari procuratore speciale jacksmith ha Infatti chiesto i rispettivi giudici di archiviare i due processi penali pendenti per l'assalto al del 6 gennaio 2021 e le carte segrete conservate a mar-a-lago Nel primo caso la giudice Tania giù con accolto l'istanza nel giro di poche ore smette si è arreso di fronte al fatto che la politica del dipartimento di Giustizia proibisce di perseguire un presidente in carico e che non ci sarebbe il tempo però dibattimento prima dell'insediamento del fai con il prossimo 20 gennaio i re italiani hanno almeno 31 persone in Libano nelle24 ore lo comunica miele Ministero della Salute di Beirut elencando il numero delle vittime degli attacchi nemici italiani su diverse città e cittadine e nei pressi di Beirut con la maggior parte delle vittime nel sud e quattro nell'est del paese